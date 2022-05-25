Статистика: латвийцы стали реже работать удаленно

В первом квартале 2022 года удаленно работали 17,5% или 133,4 тысяч сотрудников. Это на 34,2 тысячи или 5,1 процентов меньше, чем в прошлом году (тогда удаленно работали 167,6 тысяч или 22,6 % жителей Латвии) и на 10,3 тысяч или 1,3 процента меньше, чем в предыдущем квартале (143,7 тысяч или 18,8%).

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Сейчас среди работающих удаленно 60,8% — женщины, а 39,2 % — мужчины. 22% сотрудников на удаленке — в возрастной группе 15-34 лет, 27,8 % — в возрасте 35-44 лет, 22,0 % — в возрасте 45– 54 лет. Меньше всего сотрудников на удаленке в возрастной группе 54-74 лет.

Работали удаленно 63,9 % работников сферы информационных технологий, 62,0 % работников финансовой и страховой сферы, 31,5 % работников госуправления, 28,7% работников научной сферы, услуг администрирования и сферы недвижимости. С образовательной сфере работали удаленно 19,7 % сотрудников, а реже всего на удаленке работали работники из сфер транспорта, торговли, общественного питания и гостиничного бизнеса.

Удаленно работали 38,8 % старших специалистов, 38,6 % руководителей, 30,5 % специалистов и 19,5 % офисных рабочих.