Статистика: травмы на работе чаще всего получают полицейские, на втором месте пожарные
Foto: LETA

В прошлом году в результате несчастного случая пострадали 172 сотрудников системы внутренних дел, в 2019 году — 245. Чаще всего травмы получают полицейские, на втором месте — пожарные-спасатели, сообщает Latvijas Radio.

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Травматичность полицейских Министерство внутренних дел объясняет их численностью. Что касается пожарных, то они травмируются из-за непрогнозируемых условий работы.

"Первое — когда конструкции теряют свою несущую способность. На меня самого упала панель, в полуметре от ног. Ты даже и представить не можешь, стоишь на свободном пространстве, над головой дым, ничего не видно, и тут дым раскрывается и падает кусок бетона", — рассказал заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС, VUGD) Интар Зитанс. Он добавил, что травм больше психологических — от невозможности спасти всех. После трагедии в Золитуде был создан Отдел психологической поддержки.

В случае травмы, полученной во время исполнения опасных служебных обязанностей, должностные лица получают компенсацию. При тяжелой травме — 10 000 евро, при травме средней тяжести — 5000 евро, при легкой травме, когда больничных не больше шести дней — 200 евро. Если в результате травмы человек больше не может продолжать работу, он может претендовать на пожизненное пособие в размере зарплаты. В последние три года четверо сотрудников системы внутренних дел не смогли вернуться на службу.

В прошлом году во время исполнения служебных обязанностей травмы получили 47 сотрудников VUGD. В статистику не включен Колледж пожарных и гражданской обороны. В последние три года не зарегистрировано ни одного летального исхода на службе. Родственники погибших на службе получают компенсацию 100 000 евро.

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