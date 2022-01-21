Статистика: в четверг выявлено 5972 новых случая Covid-19

В четверг, 20 января в Латвии выявлено 5972 новых случая Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC). Данные об умерших 20 января от Covid-19 пока недоступны.

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14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился с 1895,1 до 2111,4 случая.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 — 2531 человек не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации, 3441 человек был вакцинирован.

Вчера было сделано 25 399 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 23.5%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 324 999 жителей Латвии, 4773 человека с коронавирусом скончались.