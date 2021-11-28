Статистика: в Латвии пустует почти каждое четвертое жилье

Среди 811 тысяч латвийских жилищ (дома и квартиры) в 76,2% люди проживают на постоянной основе, а у 252,9 тысяч нет постоянных жильцов. Это свободные дома и квартиры, жилища для сезонного использования, чье-то дополнительное жилье или дома, в которых проживают не постоянные жители Латвии. С 2011 года количество таких жилищ выросло на 3%.

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Большая часть пустующих жилищ находится в домах, построенных до 1961 года — пустует примерно 35,3% домов и квартир, построенных в это время. Но и в зданиях, построенных после 2010 года, довольно много пустующих квартир — без постоянных жителей находится 34,2 % построенных за последние десять лет жилищ.

Треть всех обжитых латвийских жилищ (35,6 %) находится в Риге, 17,9 % — в Рижском районе, 14 % — в Латгальском регионе, 12,3 % — в Курземском регионе, 11,2 % — в Земгальском регионе и 8,9 % — в Видземском регионе.

Меньше всего пустующих жилищ в Риге (15 % от всех пустующих латвийских жилищ), за ней следуют Земгале (24,5 %), Рижский район (26,1 %) и Видземе с Курземе, где находится 28,7 % пустующих жилищ, и Латгале, где пустуют 30,2 % жилищ.