Статистика: в субботу выявлено 3992 новых случая Covid-19, умерли три человека

В минувшие сутки в Латвии выявлено 3992 новых случая Covid-19, получены сообщения о смерти трех пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился с 6252,8 до 6105,8 случая.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 1488 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 2504 были вакцинированы. Все трое умерших не были привиты или не прошли курс вакцинации.

Из трех пациентов с Covid-19, умерших в субботу, один был в возрастной группе от 60 до 69 лет, один — от 70 до 79 и еще один — от 90 до 99 лет.

Количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах за сутки увеличилось с 1080 до 1107 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Вчера сделано 8346 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 47,8%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 701 540 жителей Латвии, скончались 5336 человека с коронавирусом.