Статистика: в субботу выявлено 7789 новых случаев Covid-19, умерли 4 человека

В субботу в Латвии зарегистрировано 7789 новых случаев инфицирования Covid-19. Среди них 3006 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 4783 были вакцинированы. Всего за сутки сделано 17 799 тестов на Covid-19. Доля положительных случаев — 43,8%. Об этом сообщает Центр контроля и профилактики заболеваемости.

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Получена информация о четырех умерших пациентах с Covid-19 в возрастных группах 40-49 лет, 50-59 лет, 70-79 лет и 90-99 лет. Среди умерших трое были вакцинированы, один не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации.



Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей — 6847.2.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии заразились 518 622 человека.