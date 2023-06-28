"Стечение обстоятельств". Инспекция о причинах высокой смертности после трансплантации печени в Латвии

Смертность после операций по трансплантации печени в Латвии превышает 60% — это намного хуже средних мировых показателей. Чаще всего причиной смерти пациентов становится роковое стечение обстоятельств и набор ряда других причин — к такому заключению пришла Инспекция здравоохранения, сообщает LSM.

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Из-за высокой смертности операции по пересадке печени в Латвии с конца прошлого года временно прекращены. Если в мире после этой сложнейшей операции умирает в среднем каждый десятый пациент, то в Латвии ситуация намного хуже: за последние годы скончались восемь из 13 таких пациентов.

Чтобы разобраться в причинах такой статистики, Министерство здравоохранения поручило Инспекции здравоохранения провести аудит.

"Проанализировав эти восемь случаев, мы не можем утверждать, что была человеческая, медицинская ошибка. Это стечение обстоятельств, набор разных причин. В этих операциях по трансплантации участвовали хирурги из клиник, которые это практикуют — они специалисты в своей сфере. Но эти результаты были неудачными", — поделилась выводами руководитель инспекции Анита Слокенберга.

Также выяснилось, что при отборе пациентов для трансплантации не были учтены показания, запрещающие хирургическое вмешательство.

"Трансплантацию печени нельзя проводить при тяжелых сердечно-сосудистых патологиях, легочных патологиях, употреблении большого количества алкоголя", — сказала она

А. Слокенберга добавила, что Латвия серьезно отстает от опыта других стран — если в мире пересаживать печень начали еще в 1967 году, то в Латвии — лишь в 2011-ом. Государство же оплачивает такую операцию лишь с 2018 года.

"Сейчас мы находимся на том этапе, на котором страны, которые начали пересадку печени находились 50 лет назад, находились в первое десятилетие своего прогресса. Следующим шагом для них было — оценить лабораторную диагностику. Это очень важно. Это специфические показатели, которые контролируют, устанавливают состояние печени донора и пациента, чтобы была максимальная точность. Это нужно для того, чтобы не было отторжения органа сразу после операции", — пояснила специалист.

В Рижской больнице имени Страдиня говорят, что планируют восстановить операции по трансплантации печени к концу этого года — началу следующего. Но только после того, как исправят все недочёты, выявление в ходе аудитов.