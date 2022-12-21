Stiprini stipros: пожертвовано уже больше 24 тысяч евро, это можно сделать и через Mobilly

Во время благотворительной акции Stiprini stipros в помощь семьям, которые заботятся о родственнике с особыми потребностями, пожертвовано уже более 24 тысяч евро. Но этой суммы пока недостаточно — акция продолжается, и сделать пожертвование можно через Ziedot.lv, так и через приложение Mobilly.

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Уже пятый год в рамках проекта поддержки Stiprini stipros ведущее латвийское СМИ Delfi в сотрудничестве с благотворительной организацией Ziedot.lv призывает укреплять семьи, в которых есть близкий человек, требующий особенной заботы, независимо от возраста. Во время акции идет сбор средств на помощь таким семьям, а также ищутся долгосрочные решения, чтобы в будущем таким людям не приходилось зависеть от пожертвований.

За последние годы на государственном уровне были достигнуты улучшения, и уход на дому за детьми с функциональными нарушениями в ограниченном объеме стал доступен до 18 лет, а в некоторых самоуправлениях — до 20 лет.

В этом году Delfi рассказал читателям о пяти сильных семьях, в которых живут родственники с особыми потребностями. Это истории Марты, Даниэля, Матиса, Ильи и Вероники, и их можно прочесть здесь.

Эти истории показывают, как тяжело приходится семьям, в которых человек, о котором заботятся, достигает возраста, после которого уже не полагается помощь в обеспечении опекуна. В следующем году большинству таких семей потребуется 4044 евро на уход. А семье Вероники — 8400 евро в год или 700 евро в месяц. Это означает, что пяти семьям нужно в общей сложности 24 576 евро.

Пожертвовать средства на поддержку сильных семей можно на сайте Ziedot.lv и в приложении Mobilly.