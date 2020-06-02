Стоимость услуг приемного покоя латвийских больниц различается в три раза

Чем меньше больница, тем дороже ей обходится один пациент в приемном отделении. К таким выводам пришли журналисты Латвийского радио, изучив сообщение Инспекции здравоохранения о работе больниц разных уровней. Затраты на одного пациента могут различаться в три раза.

Во время проверки инспекция пришла к выводу, что один пациент в приемном отделении больниц четвертого уровня, таких как Даугавпилсская и Видземская больница, обходится в 90 евро. В больницах второго уровня (Алуксненская, Прейльская, Тукумская и Краславская больница) эта сумма составляет 266 евро.

Нагрузка врачей в больницах разного уровня тоже разная. В больницах четвертого уровня на одного врача в прошлом году пришлось 89 пациентов, а в больницах второго уровня - 62 пациента.

Инспекция здравоохранения пришла к выводу, что все больницы имеют необходимое оборудование и отремонтированы. Однако в больницах не хватает персонала, пациентов и мотивации развивать менее оплачиваемые услуги. Инспекция рекомендовала концентрировать хирургические услуги только в тех больницах, где есть соответствующий персонал и техническое обеспечение, чтобы пациент мог получить качественную и безопасную услугу.

Как уже сообщалось, Министерство здравоохранения разделило больницы на пять уровней. Больницы первого уровня обеспечивают терапию и уход, больницы второго уровня занимаются терапией и хирургией, а также могут оказывать помощь в дополнительных профилях, например, при родах. Больницы третьего уровня оказывают уход в пяти сферах и неотложную помощь. Больницы четвертого уровня это крупные региональные больницы, оказывающие помощь в 13 медицинских сферах. Больницы пятого уровня это университетские клиники - Восточная больница, Больница им. Страдиня и Детская больница.