Столбики безопасности в Риге часто невидимы в темноте

Из-за слоя грязи столбики безопасности, которые установлены на улицах Риги местами стали невидимыми в тёмное время суток. В целях экономии Департамент сообщения Рижской думы теперь моет их сам, сообщает портал rus.lsm.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Рижской думе объясняют, что в этом году поменялась система ухода за столбиками. «Мы приняли решение, что мы хотим экономить на ресурсах. Если в прошлом году мы контроль насчёт столбиков отдали предпринимателю, в этом году это департамент делает сам. И департамент сам принимает решение которые столбики, когда должны быть почищены», — поясняет и.о. директора департамента сообщения Рижской думы Янис Вайводс.

Годовой бюджет на мытьё столбиков — 20 тысяч евро.

Если же департамент еще не считает, что столбики в конкретном месте уже нужно мыть, а вы считаете, что такая необходимость есть, звоните в департамент по номеру 80003600 или пишите на электронную почту sd@riga.lv.