Столбики на Тербатас не согласованы с Управлением национальным культурным наследием

Столбики на ул. Тербатас были вмонтированы в историческую брусчатку без согласования с Управлением национальным культурным наследием (NKMP), сообщает LETA. Управление просит Рижскую думу найти другое решение по снижению интенсивности автомобильного движения.

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В управлении агентству LETA указали, что улица Тербатас является памятником городского строительства государственного значения и является частью охраняемого ЮНЕСКО центра Риги. Управление считает, что столбики на брусчатке несут больше негативных последствий, чем пользы.

Ведомство поддерживает попытки самоуправления создать качественную, удобную для общества и безопасную городскую среду, но в то же призывает уважать и не портить уникальные исторические ценности.

По мнению управления, решения по улучшению безопасности городской среды должны создаваться в диалоге между культурно исторической средой и современным дизайном, создавая добавочную ценность. Поэтому ведомство просит Рижскую думу найти другие решения и подать на согласование концептуальный взгляд по улучшению безопасности движения.

NKMP отмечает, что культурно историческая среда часто страдает от негативного влияния автотранспорта. Кроме того, движение автомобилей и их стоянка мешает передвижению пешеходов, восприятию культурно исторических объектов и их сохранности. С такой точки зрения, велосипеды дают до сих пор неоцененные возможности. Ведомство призывает создавать новые, эстетически привлекательные велостоянки и работать над тем, чтобы все участники движения могли правомерно, корректно и уважительно взаимодействовать в городе.