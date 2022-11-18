Столичные места для купания будут доступны жителям и в зимний сезон

В столичных местах для купания качество воды соответствует нормативам, а также самоуправление продолжает заниматься благоустройством зон для плавания и отдыха, сообщили в Рижской думе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Для того, чтобы обеспечить безопасное плавание для любителей зимнего купания, Рижское самоуправление даже после окончания официального купального сезона продолжает брать пробы воды и проверять ее качество в шести столичных купальных зонах — в Вецаки, Вакарбулли, заливе Луцавсале, озере Бабелитис, Румбуле и на Кипсале.

Результаты проведенного в ноябре тестирования хорошие и соответствуют требованиям качества, отметили в столичной думе. Качество воды в купальном месте в Вакарбулли немного хуже, но и там не превышены установленные в правилах нормы и купание разрешено. Следующая проверка качества воды запланирована на начало января.

В ходе подготовки к следующему купальному сезону в местах для купания в Вакарбулли, Даугавгриве и на Кипсале этой осенью установлены три кабинки для переодевания для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также продолжится ремонт спасательной станции на Луцавсале. Кроме того, в Рижской думе сообщили, что в следующем году планируется построить новые дорожки, разместить скамейки и лежаки.

По мере роста популярности зимнего купания Рижская дума продолжает улучшать инфраструктуру для повышения комфорта для жителей даже после окончания официального купального сезона. Кабинки для переодевания и скамейки будут доступны в местах для купания и зонах отдыха на Луцавсале, Кипсале, Румбуле, Бабелитисе, Велнезерсе, Болдерайском карьере, острове Зирню, а также в Дарзини в течение всего зимнего периода. Также зимой по-прежнему будет доступна стационарная кабинка для переодевания в Вецаки, со стороны улицы Селгас.

Особое внимание уделяется месту для купания в заливе Луцавсалы, где теперь предусмотрено освещение в темное время суток, а с началом лыжного сезона рядом с лыжной трассой Луцавсалы будет размещен специальный контейнер, где любители зимнего купания смогут переодеться.