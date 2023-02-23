Столичный вице-мэр предложил национализировать Дом Москвы
Foto: LETA

Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс ("Национальное объединение") направил письмо в Комиссию Сейма по национальной безопасности с призывом найти решение, чтобы был разработан правовой регламент для отчуждения Дома Москвы. Вице-мэр выразил уверенность в том, что национализация отвечала бы интересам национальной безопасности, учитывая, что здание всегда служило опорой для деятельности РФ в Латвии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ранее Ратниекс обращался в Службу государственной безопасности (СГБ) с просьбой дать свою оценку важности этого объекта для безопасности Латвии. СГБ подтвердила, что Дом Москвы с момента своего основания выступал в качестве опоры для различной деятельности влияния, осуществляемой Россией и направленной против интересов Латвии.

"В нынешних геополитических условиях, определяющих необходимость все более интенсивного использования российскими властями любого доступного им инструмента для оправдания агрессии, существование Дома Москвы продолжает представлять угрозу национальной безопасности", — считает Ратниекс.

По его мнению, в Латвии есть и другие объекты недвижимости, подлежащие национализации.

В свою время Бюро по защите Сатверсме уже заявляло, что Дом Москвы в Риге работал как инструмент мягкой силы РФ.

После вторжения России в Украину Министерство юстиции Латвии приняло решение заморозить активы Дома Москвы.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (3) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Жизнь – это не только работа: как быть продуктивным и успешным, но не выгореть
Работать очно или удаленно? Офис будущего и рабочая культура
История Кристы. Человек-оркестр или программистка на высоких оборотах
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Тенденции в ИТ-отрасли. Kвантовые технологии и футуристические веяния
Найди время, чтобы побыть с важными для себя людьми
Умные решения для дома. Как экономить время и деньги
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов