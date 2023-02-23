Столичный вице-мэр предложил национализировать Дом Москвы

Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс ("Национальное объединение") направил письмо в Комиссию Сейма по национальной безопасности с призывом найти решение, чтобы был разработан правовой регламент для отчуждения Дома Москвы. Вице-мэр выразил уверенность в том, что национализация отвечала бы интересам национальной безопасности, учитывая, что здание всегда служило опорой для деятельности РФ в Латвии.

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Ранее Ратниекс обращался в Службу государственной безопасности (СГБ) с просьбой дать свою оценку важности этого объекта для безопасности Латвии. СГБ подтвердила, что Дом Москвы с момента своего основания выступал в качестве опоры для различной деятельности влияния, осуществляемой Россией и направленной против интересов Латвии.

"В нынешних геополитических условиях, определяющих необходимость все более интенсивного использования российскими властями любого доступного им инструмента для оправдания агрессии, существование Дома Москвы продолжает представлять угрозу национальной безопасности", — считает Ратниекс.

По его мнению, в Латвии есть и другие объекты недвижимости, подлежащие национализации.

В свою время Бюро по защите Сатверсме уже заявляло, что Дом Москвы в Риге работал как инструмент мягкой силы РФ.

После вторжения России в Украину Министерство юстиции Латвии приняло решение заморозить активы Дома Москвы.