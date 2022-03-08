Столтенберг: начатая Путиным война покончила с миром в Европе, но НАТО не хочет воевать с Россией

Начатая президентом РФ Владимиром Путиным война на Украине покончила с миром в Европе, но НАТО не хочет войны с Россией, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг журналистам во вторник на военной базе Адажи в Латвии.

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Столтенберг подчеркнул, что альянс может быть единым, хотя Путин не думал, что НАТО будет настолько единым.

НАТО — оборонительный альянс, но альянс не хочет войны с Россией.

"Мы готовы защищать каждый сантиметр НАТО, и мы пойдем на войну, если это будет необходимо", — сказал Столтенберг.

На базу в Адажи также прибыл премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который заявил журналистам, что Канада и впредь будет укреплять отношения с Латвией, а НАТО является прекрасным примером того, что можно объединиться в таком количестве стран.

Трюдо также подтвердил, что Канада продолжит оказывать военную помощь Украине.

"Путин был неправ, думая, что Украина слаба, а НАТО раздроблено. Канада также готова воевать за любого члена НАТО, если против кого-то из них будет агрессия", — заявил премьер-министр Канады.