Страх вызывают и Covid-19, и вакцина. Привиться готова лишь половина латвийцев

Половина жителей Латвии планирует сделать прививку от Covid-19, однако среди русскоязычных респондентов доля сторонников вакцинации заметно ниже — 37%, свидетельствуют данные опроса SKDS, проведенного по заказу LSM. При этом опрос не показал массового распространения "ковид-диссидентства": люди заявляют о нехватке достоверной информации и о крайнем недовольстве работой правительства.

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В целом о готовности вакцинироваться, когда представится такая возможность, SKDS заявила ровно половина всех респондентов. Этого категорически недостаточно для достижения заявленной правительством цели — выработки в обществе коллективного иммунитета, сообщает Rus.Lsm.lv. О намерении отказаться от прививки сообщили 38%, и еще 12% затруднились дать определенный ответ.

Менее 10% всех респондентов согласились с утверждением, что никакой эпидемии и никакого вируса нет. В некоторых группах населения, однако, их больше — например, почти каждый третий (29%) среди респондентов с основным образованием. Опасность вируса оценивается не так твердо, но в целом общество ее хорошо осознает.

В некоторых группах населения есть достаточно много горячих энтузиастов вакцинации. Среди самых пожилых респондентов (чья очередь на вакцинацию, согласно плану, подойдет раньше всего) в целом привиться собираются 74%. Много их также среди людей с высшим образованием и хорошими доходами (более 60%).

При этом в Латвии достаточно много тех, кто вообще не собирается вакцинироваться. Среди русскоязычных респондентов лишь 15% заявили, что "определенно вакцинируются" — против 37% респондентов, дома говорящих по-латышски. Примерно такое же отношение продемонстрировали люди с низкими доходами и респонденты из возрастной группы 35-44 года (и там, и там — по 14%) независимо от языка.

Опрос показывает, что респонденты в целом не верят в безопасность вакцин. Часть населения собирается прививаться, преодолевая страх — о намерении вакцинироваться сообщили 50% всех респондентов, а об уверенности в безопасности вакцин — лишь 44%. В отдельных группах эта убежденность оказывается еще ниже, в частности, у русскоязычных участников опроса (30%) и в группе с низкими доходами (28%).

На дефицит достоверных сведений о вирусе и вакцинации указывает большое число респондентов во всех без исключения группах. Среди всех респондентов о полной достаточности информации о вакцинах сообщили лишь 14%, о ее острой нехватке — 31%. При этом в группах, продемонстрировавших самый большой скепсис, выше и доля заявивших об острой нехватке информации: 41% у русскоязычных и 40% у людей с низкими доходами.

При этом респонденты указывают, что в основном получают информацию— из латвийских источников, причем главную роль играют Интернет-порталы: их назвали более 80% и более 60% респондентов с семейным латышским и русским языками соответственно. Высокие показатели и у эфирных СМИ, а также социальных сетей. Доля потребителей российских источников в целом составляет единицы процентов — и эти люди также в большинстве своем не являются "корона-скептиками".

Лишь треть (34%) респондентов в целом позитивно оценили деятельность правительства по сдерживанию пандемии, и почти две трети (59%) в целом негативно. В отдельных группах заметно гораздо более благожелательное отношение (например, среди респондентов-сениоров — 55%), в других — наоборот, выраженно более негативное (например, среди людей предпенсионного возраста и у русскоязычных более 70% дали в целом отрицательную оценку).