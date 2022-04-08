Страны Балтии будут обмениваться информацией о беженцах

Страны Балтии будут обмениваться информацией об украинских военных беженцах – об этом сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, которая в пятницу встретилась в Таллине с латвийскими и эстонскими коллегами.

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"Пока мы ждем создания единой системы регистрации беженцев из Украины в ЕС, мы договорились об обмене данными между странами Балтии. Таким образом, мы будем иметь более четкое представление о ситуации и сможем лучше координировать потоки украинцев", — сказала Билотайте.

В Литве зарегистрировано 41,4 тысячи, в Латвии — 19 тысяч, в Эстонии — 39,5 тысячи украинских беженцев.

Министры стран Балтии также обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и угрозы внешней границе Европейского союза.