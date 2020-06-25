Страны Балтии и Польша призвали РФ отказаться от идеи "обелить" пакт Молотова-Риббентропа

Главы комитетов по иностранным делам парламентов Латвии, Литвы, Эстонии и Польши обратились в Государственную думу Российской Федерации и другие органы с призывом "основываться в отношениях с соседними странами на международном праве, уважении к их суверенитету и территориальной целостности".

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Недавно в парламенте России была зарегистрирована инициатива отозвать осуждение пакта Молотова-Риббентропа, принятое тридцать лет назад. В ответ парламентарии стран Балтии и Польши заявляют, что "для установления добрососедских отношений первым шагом является отказ от рассмотрения этой инициативы".

"Государства, пережившие советскую оккупацию, едины в сопротивлении попыткам переписывания истории и оправдания таким способом нынешней агрессивной политики Российской Федерации в отношении соседних государств", — заявил глава комитета по иностранным делам Сейма Литвы Юозаса Бернатониса.

Страны Балтии и Польша заявляют, что новый законопроект РФ — попытка оправдать международные отношения, основанные на насилии против меньших соседей. Это фактически закрепляет нынешнюю политику России в отношении Украины, Грузии, Молдавии и открывает путь для других возможных нарушений международного права.

23 августа 1939 года министры иностранных дел Германии и Советского Союза подписали договор о ненападении — так называемый пакт Молотова-Риббентропа, а также секретные протоколы к нему. В соответствии с ними советы и нацисты накануне Второй мировой войны разделили между собой страны Балтии и Польшу на сферы влияния. Вскоре после подписания пакта началась Вторая мировая война.