Страны Балтии пообещали НАТО "больше возможностей" в своем небе

Литва, Латвия и Эстония обещают предоставить НАТО больше возможностей в своем воздушном пространстве и обязались увеличить расходы на оборону. Об этом говорится в декларации о расширении воздушного пространства НАТО, подписанной во вторник министрами обороны Литвы, Латвии и Эстонии Арвидасом Анушаускасом, Инарой Мурниеце и Ханно Певкуром.

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В декларации отмечается, что союзникам по НАТО предоставляется неограниченный доступ к взаимосвязанному балтийскому блоку воздушного пространства для осуществляемого НАТО сдерживания, усиления бдительности и проведения крупномасштабных учений.

"Мы, государства, подписавшие декларацию, обязуемся содействовать доступности воздушного пространства стран Балтии для воздушной деятельности НАТО, обеспечивать высочайшие стандарты безопасности полетов и совершенствовать военно-гражданское сотрудничество между странами Балтии", - говорится в документе.

В нем отмечается, что доступность воздушного пространства является одним из краеугольных камней для эффективного постоянного развертывания средств противовоздушной и противоракетной обороны.

"Мы, стороны, подписавшие данное соглашение, подчеркиваем трехсторонние достижения Концепции военной противовоздушной обороны, которая позволяет НАТО и союзникам обеспечивать адекватное сдерживание, повышенную бдительность и расширенные возможности учений в общем воздушном пространстве НАТО", - заявили министры.

Страны Балтии также предложили союзникам по НАТО реализовать ротационную модель ПВО, предоставив свои силы и средства.

"Мы призываем к немедленному внедрению ротационной модели ПВО НАТО и предлагаем как НАТО, так и ее союзникам предоставить для этого свои собственные возможности. Это стало бы шагом к дальнейшему укреплению противовоздушной обороны НАТО", - говорится в декларации.

В июне министры обороны стран НАТО согласовали ротационную модель ПВО для стран Балтии. Это заменит миссию воздушной полиции, которую партнеры осуществляли с момента вступления Литвы в альянс в 2004 году. После нападения России на Украину Литва стремится заменить миссию воздушной полиции миссией противовоздушной обороны.

Литва, Латвия и Эстония подтвердили свое намерение в ближайшие годы увеличить инвестиции в оборону до 3% от валового внутреннего продукта.

"Мы отмечаем важность инвестирования в национальную противовоздушную оборону на региональной основе, включая закупку систем ПВО средней дальности", - говорится в документе.

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В декларации страны Балтии отметили свое общее намерение улучшить военно-гражданское сотрудничество между Литвой, Латвией и Эстонией.