Страны Балтии рискуют не добиться расширения присутствия НАТО в регионе

После российского вторжения на Украину государства Балтии предприняли интенсивные усилия, чтобы добиться размещения на своей территории более крупных сил НАТО, в которых сейчас насчитывается приблизительно 5 тыс. военнослужащих союзников, а также усилить их средствами морской и воздушной обороны. Об этом пишет Lsm.lv.

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Надежды возлагаются на саммит НАТО, который состоится в Мадриде через две недели. Однако агентство Reuters сообщило, что такого развертывания может и не произойти, сославшись на интервью с семью высокопоставленными дипломатами и должностными лицами ведущих союзников по НАТО. Отчасти это связано с тем, что сегодня у НАТО много других потребностей. Укрепление обороноспособности Балтии скорее может быть осуществлено путем развертывание тяжелых вооружений (без солдат) и формирования неких ответственных сил.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поясняет: "Будут заранее назначены силы. Вы правы, не все они будут постоянно дислоцированы в Литве или другой стране в восточной части альянса, но они будут специально обозначены, заранее закреплены за конкретной территорией, а значит - будут тренироваться, осуществлять ротацию, ориентироваться в стране, на территории и иметь опыт работы вместе с вооруженными силами этой страны. И для них будут заранее определены задачи".

Столтенберг также пояснил, что эти силы могут быть разными в каждой из стран. Так, Германия обозначила вероятность размещения в Литве подразделения размером с бригаду. Однако постоянное присутствие более крупных сил НАТО не ожидается, как предусмотрено в том числе соглашением между Россией и НАТО от 1997 года.