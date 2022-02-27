Страны Запада договорились запретить Центробанку РФ использовать международную финансовую систему
Foto: Reuters/Scanpix

Страны Запада в субботу договорились о новых финансовых санкциях в отношении России, в том числе запрет Центральному банку РФ использовать международную финансовую систему для поддержания курса рубля, заявили представители правительства Германии в субботу.

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Таким образом, будут существенно ограничены возможности Центробанка РФ использовать свои финансовые резервы в размере 600 млрд долларов США, чтобы поддерживать курс рубля, который уже сейчас находится на исторически самом низком уровне.

Договоренности приняты на видеосовещании лидеров США, Франции, Италии, Канады, Великобритании, Германии и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. В воскресенье продолжится более детальная разработка санкций.

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