Начатое Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) расследование возможной коррупционной деятельности в Рижском бюро развития туризма (RTAB) уже два с половиной года приостановлено из-за спора в немецком суде, рассказал глава ведомства Екабс Страуме в передаче Delfi TV Kāpēc .

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Страуме заявил, что немецкая прокуратура выносила решения о проведении розыска в Германии, но защита обжаловала эти решения. Страуме объясняет долгое рассмотрение дела ограничениями, которые были введены в Германии из-за пандемии Covid-19, что затруднило ведение судебных разбирательств.

Глава KNAB отметил, что к рассмотрению дела привлечены партнеры бюро в Германии, Европейская прокуратура и Eurojust. Страуме не стал прогнозировать, когда дело в Германии может быть закрыто, но признал, что "Латвия, вероятно, слишком мала и не пользуется большим уважением у больших стран".

Полную запись передачи можно посмотреть здесь.

Как уже сообщалось, 13 мая 2019 года KNAB в рамках уголовного процесса о возможных преступных деяниях должностных лиц RTAB произвел уголовно-процессуальные действия, в том числе более, десяти обысков по разным адресам, а также несколько выемок. Обыски проводились не только в Латвии, но и в Германии, Швеции и Испании. Во время обыска был изъят большой объем информации, носителей информации и алкоголя без акцизной марки.

Имеющиеся в распоряжении следователей KNAB факты свидетельствуют о том, что должностные лица RTAB могли растратить большие суммы финансовых ресурсов, в том числе заключая фиктивные соглашения о сотрудничестве, оплачивая частные расходы, подделывая и используя поддельные документы, нанимая фиктивных сотрудников и незаконно мошеннически используя финансовые ресурсы.

Предварительные расчеты показывают, что ущерб, причиненный преступной деятельностью, составляет не менее 300 000 евро, однако размер ущерба будет уточнен путем проведения бухгалтерских экспертиз.

В программе Латвийского телевидения De facto сообщалось, что следователи подозревают: деньги RTAB могли быть использованы для предвыборной кампании партии "Согласие".