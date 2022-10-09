Стремительно растет число ДТП с электросамокатами

Средства микромобильности – самокаты, скейтборды, велосипеды, скутеры, роликовые коньки – являются быстрыми, удобными и устойчивыми средствами передвижения в городской среде, поэтому они приобретают все большую популярность, о чем свидетельствует большое их количество на городских улицах. Однако, зачастую желания ездить на электроскутере больше, чем умения им умело управлять, к тому же ситуация усугубляется отсутствием подходящей инфраструктуры и слабой культурой дорожного движения в Латвии.

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Количество возмещений, выплаченных AAS Balta (группа PZU) за травмы, вызванные падением с микромобильных транспортных средств, за 8 месяцев этого года уже превышает количество компенсаций, выплаченных в 2021 году. И если тенденция сохранится, ожидается, что общий годовой показатель удвоится.

Управление электросамокатами простое, но и опасное

Аварии с электросамокатами, в результате которых клиенты обращались в Balta с заявлениями о возмещениях, с 2020 года увеличились в четыре раза, а сумма выплачиваемых возмещений постоянно растет. Самые частые травмы — это ранения при падении (21%), переломы и вывихи рук (11%), сотрясения мозга (8%), переломы лодыжек (8%) и различные ушибы (8%).

"Все больше случаев, когда люди, передвигаясь на самокате по тротуару, невнимательны к пешеходам, не замечают бордюр или яму в тротуаре, вынуждены резко тормозить, из-за чего падают и получают сильные ранения. К сожалению, водителей электросамокатов время от времени сбивают и автомобили, к тому же такие случаи зафиксированы при пересечении пешеходного перехода на зеленый свет. Переломы костей и челюстей, травмы головы и различные ушибы в таких ситуациях не являются чем-то необычным, особенно при превышении рекомендуемой скорости движения или несоблюдении других правил безопасности дорожного движения. К сожалению, были и сообщения о летальном исходе. К тому же опыт Balta показывает, что клиенты часто не осознают серьезность рисков и последствий травм, потому что есть родители, которые нарушают закон и разрешают кататься на электросамокатах детям до 14 лет, или даже сами перевозят детей на своем электроскутере, что запрещено", — рассказывает руководитель по персональным продуктам Balta Людмила Щеголева.

Чем хороши мобильные средства передвижения, а в каких ситуациях вообще не катят — причем в прямом и переносном смысле. Действительно ли они экономят не только время, но и деньги — как нам обещают платформы? Что выгоднее — арендовать по необходимости или один раз купить и пользоваться? Об этом подкаст "Отчаянный оптимист".

Управление электроскутерами или электросамокатами разрешено только с 14 лет, при условии, что имеется удостоверение на управление велосипедом или права на управление транспортным средством любой категории. Однако совсем недавно Balta столкнулась со случаем, когда 13-летний ребенок, которому запрещено участвовать в дорожном движении на электросамокате, катался на принадлежащем его родителям устройстве, и в результате врезался в легковой автомобиль. В результате ребенок получил политравму, была необходима операция черепа и длительная реабилитация, а родители должны были возместить расходы за поврежденный автомобиль.

Лицам, достигшим 18-летнего возраста, для управления электросамокатом водительское удостоверение не требуется, но необходимо соблюдать другие правила: на электросамокате необходимо передвигаться по велосипедной дорожке; следует помнить, что нельзя перевозить пассажиров; при использовании электросамоката на тротуаре приоритет отдается пешеходам и необходимо соблюдать соответствующую скорость движения, чтобы не подвергать опасности ни себя, ни окружающих.

"Управление электроскутером кажется очень простым, и, к сожалению, многие водители забывают, что управление им также требует соответствующих навыков и знания правил дорожного движения. Регистрация велосипедов и электросамокатов является добровольной и их использование не требует обязательного страхования владельца наземного транспортного средства (OCTA), если максимальная скорость такого устройства не может превышать 25 км/ч. Однако опыт показывает, что в авариях страдает не только водитель, а травмы получают и пешеходы, и другие участники дорожного движения. К тому же повреждается чужое имущество, поэтому покупка полисов страхования от несчастных случаев и гражданской ответственности (СТА) должна быть наименьшим из того, что вы должны сделать, прежде чем беретесь за средства микромобильности", — советует Щеголева.

Госполиция: правила распространяются и на водителей электросамокатов

Согласно статистическим данным Государственной полиции, наиболее распространенными дорожно-транспортными происшествиями с участием электросамокатов являются падения и столкновения. "Водители не справляются с управлением транспортным средством, потому что ездят отчаянно и безрассудно, а также нарушают правила дорожного движения и используют инфраструктуру, не предназначенную для езды. Наиболее распространенными нарушениями являются неразрешенная перевозка пассажиров и езда в состоянии алкогольного опьянения. Важно подчеркнуть, что электросамокат предназначен только для одного человека, а перевозка пассажиров или детей не допускается", — говорит майор, старший инспектор отдела управления профилактикой Главного управления полиции порядка Государственной полиции Ольга Поджуна.

Она также напоминает, что за нарушение правил дорожного движения водители электросамокатов подлежат такому же наказанию, как и велосипедисты.

Перед поездкой на электросамокате важно проверить техническое состояние транспортного средства (например, работают ли тормоза, не повреждены ли корпус и шины). Заботясь о своей безопасности, настоятельно рекомендуется использовать защитный шлем и светоотражающие элементы, например, светоотражающий жилет, чтобы другие участники дорожного движения могли вовремя заметить водителя электросамоката. Водители электросамокатов также должны помнить об уважении и культуре вождения при участии в дорожном движении: пешеходы всегда имеют приоритет на тротуаре.

Рекомендации для владельцев и арендаторов электросамокатов

Электросамокат — это транспортное средство, на которое, как и на автомобили, мотоциклы и велосипеды, распространяются правила дорожного движения. Поэтому обобщены некоторые рекомендации для более безопасного движения.

- Прежде чем начать пользоваться электросамокатом, ознакомься с опубликованной CSDD информацией о разрешенном возрасте вождения и других условиях.

- Если доверяешь электросамокат ребенку (не моложе 14 лет!), проверьте его знание ПДД — воспользуйтесь предложенным CSDD тестом.

- Следует осознавать, что каждый взрослый несет ответственность за ущерб, причиненный другому лицу или его имуществу; в свою очередь родители несут ответственность за ущерб, причиненный их детьми, поэтому было бы целесообразно приобрести полис CTA, чтобы возмещение пострадавшему после аварии оплачивалась страховщиком, а не самим виновником.

- Если произошло дорожно-транспортное происшествие с травмами, следует немедленно обратиться за медицинской помощью по номеру 113, так как травмы могут быть очень серьезными.

- Если в происшествие вовлечены другие люди или их имущество, необходимо уведомить Государственную полицию.

- Участвуя в дорожном движении, нужно помнить, что при смене направления движения следует показывать это другим участникам дорожного движения.

- Будь виден на дороге! При вождении в темное время суток необходимо носить светоотражатели.

- Подумай о защитной одежде и шлеме, чтобы защитить себя физически.

- Помни, что движение на электросамокатах, скорость которого не превышает 25 км/ч, предусмотрено по велосипедным дорожкам и тротуарам.

- Если необходимо кратковременно выехать на дорогу, убедись, что ты не мешаешь автоводителям и что они видят план твоего движения.

- Ты несешь ответственность за то, чтобы не мешать другим участникам дорожного движения — пешеходам, велосипедистам, животным. Помни, что пешеходы на тротуарах всегда имеют преимущество!

- Используй звуковые и световые сигналы, если во время движения возникает опасная ситуация.

- Выбирай скорость движения в соответствии с погодными условиями.

- Во время езды сосредоточься на дороге, и не пользуйся наушниками, которые сделают тебя "глухим". Ситуация на дороге может быстро измениться, и нужно быть готовым к немедленной реакции.

- Убедись в техническом состоянии своего транспортного средства: так же, как и у автомобиля, шины скутера должны быть накачаны, звуковой и световой сигналы должны быть в порядке, тормозная система должна работать безукоризненно.

- Помни, что на тротуар могут неожиданно выбежать и животные.