Строители, Кайминьш и ABLV. Генпрокурор обсудил с полицией продвижение “громких” уголовных дел
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Генпрокурор Юрис Стуканс хочет видеть больше ясности в расследовании и продвижении, по крайней мере, десяти громких дел, сказал он в интервью газете Diena, передает LETA.

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Стуканс рассказал газете, что обсудил со следователями и прокурорами примерно десять громких уголовных дел.

“Мы договорились, что во всех этих делах прокурор будет интенсивно участвовать в расследовании и выскажет, каким он видит дальнейшее продвижение дела. В ближайшее время должен быть ясный результат, в том числе по делу строителей”, - сказал Стуканс.

Генеральный прокурор, помимо прочего, встретился и обсудил дела Налоговой и таможенной полиции, а также планирует обсудить дела в ведении Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. В том числе дело депутата Сейма Артуса Кайминьша. Стуканс не понимает, почему так долго нет ясности в этом процессе. Кроме того, он собирается обсудить с полицией дело банка ABLV, так как следователи и прокурор должны решить, закрыть дело или передать в суд.

Стуканс утверждает, что по всем этим делам планируется в ближайшее время поставить точку и выразил надежду, что во второй половине осени будет виден результат.

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