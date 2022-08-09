Строительные работы на Брасе: человеческие кости в кучах мусора

У жителей столичного района Браса появились опасения по поводу циничного отношения Департамента сообщения Рижской думы к памяти умерших. Приступив к строительным работам на Брасе, строители снова столкнулись в теми же проблемами, из-за которых пришлось приостановить реконструкцию три года назад. Останки умерших, обнаруженных на месте строительства, сгребли в кучи мусора.

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Как отмечает Degpunktā, на фото, присланных зрителями, можно увидеть фрагменты человеческих костей у моста Браса, небрежно перемешанных с кучами песка и гравия. Прибыв по указанному адресу, журналисты констатировали, что фотография соответствует действительности.

Напомним, в апреле 2019 года Департамент сообщения приступил к ремонту моста Браса. Вскоре после начала реконструкции строители обнаружили в земле останки десятков умерших. После долгих переговоров останки удалось перевезти.

В РД сообщили, что в тот раз удалось идентифицировать и перезахоронить на Гарнизонном кладбище более 50 человек. После 2019 года строительные работы в этом месте были приостановлены. Было также решено изменить проект реконструкции, сохранив нынешнюю конструкцию, но выяснилось, что ее состояние намного плачевней, чем ожидалось. Таким образом, потраченные 10 миллионов евро были выброшены на ветер.

Возобновив строительные работы, рабочие снова столкнулись с той же проблемой — при проведении углубленных строительных работ они вновь нашли человеческие останки.

Несмотря на то, что о захоронении в ведомстве знали уже три года назад, строителей, приступивших к работам летом 2022 года, об этом не проинформировали. Рабочие оказались в незавидном положении: копая землю, они попутно собирали человеческие кости в мешки и не знали, что с ними делать.

Руководитель поискового отряда "Легенда" Талис Эшмитс рассказал, что поменялись строительные компании, и новые строители просто не знали, о чем договорились в 2019 году. По его словам, в этом году его нашли сами строители, а не департамент Рижской думы. Он полагает, что в данной ситуации проблемы возникли из-за плохой коммуникации.

После временной неразберихи муниципалитет снова разработал план перезахоронения, и на этот раз об останках снова позаботится поисковый отряд "Легенда". Сколько всего людей захоронено в месте строительства путепровода, точно неизвестно. Возможно, речь может идти о сотнях захоронений.