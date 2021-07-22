Строительство моста через железную дорогу на Саркандаугаве идет по плану; самые шумные работы — позади

В строительстве моста через железную дорогу Рига-Скулте у проспекта Виестура в районе Саркандаугавы и Межапарка не планируются сложности, отступления от графика или удорожание работ, заверил руководство Рижской думы представитель LNK Industries, руководитель проекта Эдгарс Вайводс.
Вайводс ознакомил столичное руководство с итогами работы и планами. Так, выяснилось, что самые шумные работы, которые тревожили по ночам жильцов окрестных домов, уже выполнены. В дальнейшем ночному покою жителей района мешать не будут.
По словам Вайводса, в рамках проекта предусматривается внедрение мероприятий по подавлению шума для снижения воздействия на жителей. Помимо обычных звукопоглощающих экранов вдоль проезжей части, в более чем 20 квартирах планируется заменить окна, используя более качественные и звукопоглощающие материалы.
Сейчас идут переговоры с жителями о ремонте и замене окон. Большинство жителей уже согласились, с некоторыми переговоры продолжаются.
Руководитель проекта проинформировал, что впереди еще сложные работы, связанные с пересечением железнодорожных путей и трамвайной линии. Уже достигнуто догоренность о создании "времени окон" в движении 5-го трамвая, чтобы можно было произвести необходимые работы.
Эдгар Вайводс заверил, что реализация проекта идет по графику и сейчас не предусматриваются отставания от графика.
После осмотра объекта вице-мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") заявил, что удовлетворен увиденным и надеется, что работы будут завершены в срок. Он признал, что в договор заложена дополнительная сумма на оплату незапланированных работ, если на практике строители столкнутся с ранее неуказанными электросетями и водопроводом. Однако такие ситуации не приведут к существенному удорожанию проекта.
Путепровод через железнодорожную ветку Рига-Скулте в районе улицы Виестура, разделяющей Саркандаугаву и Межапарк, призван разгрузить Саркандаугавский переезд, который служит причиной постоянных пробок. Мост позволит автомобилям пересекать железную дорогу до переезда, выезжая на улицу Твайка. Новый мост строит объединение OTC, в которое вошли три строительных компании — SIA Binders, АО LNK Industries и АО Latvijas tilti.
Строительные работы были начаты 30 марта 2020 года, их планируется полностью завершить в 2022 году.
Расходы на реализацию проекта — 45,4 млн евро. Из них на финансирование Фонда Когезии ЕС приходится 27,15 млн евро, дотация госбюджета Латвии — миллион евро, остальные средства предоставило Рижское самоуправление.