Студенты, добровольцы, врачи поликлиники. В Даугавпилсе ищут замену для 300 непривитых сотрудников больницы

15 ноября около 300 сотрудников Даугавпилсской региональной больницы не смогут выйти на работу, поскольку они до сих пор не начали вакцинацию от Covid-19. В больницу будут направлены студенты и добровольцы, а также сотрудники городской поликлиники, в которой придется закрыть большую часть отделений, сообщает LTV.

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Местное самоуправление в пятницу будет искать варианты решения проблемы на заседании комиссии по гражданской обороне. В нем примут участие представители Министерства здравоохранения, Национальной службы здоровья и других структур.

По данным LTV, после 15 ноября работу в больнице придется прекратить примерно 300 сотрудникам. В основном, это технический персонал, медсестры и помощники медсестер. Среди врачей не сделали прививку от Covid-19 лишь несколько человек.

На данный момент планируется привлечь к работе в больнице персонал из городской и детской поликлиник. Это означает, что придется закрыть большую часть отделений в поликлиниках. Кроме того, Минздрав обсуждает возможность привлечь к работе добровольных медработников. В Даугавпилс будут направлены 54 сотрудника: студенты-медика, медсестры и помощники медсестер.

Главврач больницы Григорий Семенов и мэр города Андрей Элксниньш продолжают призывать сотрудников больницы сделать прививку. "У нас просто нет другого выхода. Вчера, честно говоря, думал написать заявление об уходе. Но я понимаю, что кто-то должен это все довести до конца. Потом посмотрим", — заявил Семенов LTV.

В Даугавпилсе по-прежнему сохраняется самый высокий уровень заболеваемости Covid-19 в Латвии. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний, если в среднем в Латвии уровень заболеваемости составляет 1300 случаев на 100 000 жителей, то в Даугавпилсе — 2349.