Студенты хотят повышения стипендий; из-за кризиса они могут бросить учебу

Более десятой части (12%) студентов из-за кризиса в связи с Covid-19 могут бросить учебу. Такие данные получило Латвийское объединение студентов (ЛОС), опросив в середине апреля 8661 студента 42 вузов. Большинство опрошенных учатся на очном отделении, более половины — на бюджетных местах.

На вопрос о том, как чрезвычайное положение повлияет на их финансовое положение, 15,2% студентов заявили, что останутся совсем без доходов, четверть считает, что потеряет более половины дохода, а почти 30% потеряют менее половины доходов, пишет Latvijas avīze.

Поэтому ЛОС призывает создать специальный кризисный фонд стипендий для наиболее пострадавших студентов. Если 8000 студентам платить стипендии по 100 евро в течение 4-7 месяцев, государственному бюджету это обойдется в 3,2-5,6 млн евро. Также следует увеличить стипендии лучшим студентам с нынешних 100 евро в месяц до 200 евро на бакалаврских программах и до 300 евро учащимся магистратуры.