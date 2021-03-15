Студенты и выпускники Даугавпилсского Университета написали открытое письмо Левитсу и Кариньшу

Более 600 студентов и выпускников Даугавпилсского Университета подписались под открытым письмом, адресованным президенту Латвии Эгилсу Левитсу, премьеру Кришьянису Кариньшу, спикеру Сейма Инаре Мурниеце и представителю Комиссии по образованию Арвилу Ашераденсу, в котором просят не поддерживать поправки к Закону о высших школах, предусматривающие лишение региональных университетов страны статуса университета.

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Отметим также, что на платформе общественных инициатив Manabalss.lv (здесь) собраны необходимые для передачи петиции на рассмотрение парламента 10 000 подписей. Авторы инициативы указывают, что в настоящий момент Даугавпилсский и Лиепайский университеты являются образовательными и научными центрами в Латгалии и Курземе, обеспечивая работой жителей, не позволяя деградировать регионам.

Должно быть не меньше 4000 учащихся

По инициативе Министерства образования, Сейм рассматривает изменения к закону "О высших учебных заведениях". В нем появился количественный показатель для университетов — не меньше 4000 учащихся. В противном случае университеты лишатся своего статуса, что может привести к увяданию научных центров и регионов в целом.

"Статус университета нигде в мире не приравнивается к количеству студентов, а учитываются качественные критерии. В недавней аккредитации научных организаций Латвии высокий бал — 4 — получило гуманитарное направление "Регионалистика, литературоведение и искусство" Даугавпилсского университа. Это одна из самых высоких оценок в этом направлении в стране. Высоко были оценены и другие научные направления Даугавпилсского университета, а современные образовательные программы нашего университета создаются на научной основе с акцентом как на региональный и латвийский рынок труда, так и на мировые тренды в соответствующих отраслях.

Университет в Даугавпилсе постоянно модернизирует свои учебные программы, закрывая устарелые, замещая их направлениями, которые создаются и реализуются совместно с другими вузами страны — Латвийским университетском, Университетом им. Страдиня, Лиепайским университетом, Вентспилсской высшей школой и школой "Туриба".

Замечу, что Даугавпилс выбирают для свой учебы и стажировки не только жители Латгалии, но молодые люди из других регионов, в том числе Риги, и иностранные студенты и докторанты", — говорит академик, профессор, проректор Даугавпилсского университета Майя Бурима, добавляя, что, несмотря на удручающую демографическую ситуацию в стране, университет в Даугавпилсе обеспечивает стабильный прием студентов все последние годы.

Как поясняет автор инициативы по сбору подписей Улдис Зупа, он выступает против дискриминирующего отношения к развитию высшего образования и науки в Курземе и Латгале, чтобы не допустить еще большего оттока молодежи в Ригу, а вместо этого обеспечив полицентрическое развитие страны, предусмотренное стратегией устойчивого развития Латвии до 2030 года.

При сохранении университетов в Курземе и Латгале сократится отток молодежи и интеллигенции в Ригу, будет обеспечен объем инвестиций в науку в латвийских регионах. Это, в свою очередь, будет способствовать более равномерному развитию регионов.

"Делают все, чтобы ликвидировать"

Как уже ранее писал портал Delfi, профессор Лиепайского университета Павел Юрс считает, что и Сейм, и Кабинет министров делают все, чтобы ликвидировать региональные университеты. Критерий "минимум 4000 учащихся" невыполним.

"Непонятно, почему придуман именно такой критерий. Почему не 3000 и не 5000? По-моему, такой подход абсурден и необоснован", — возмущается Юрс. По его мнению, у молодежи Курземе и Латгале просто отняли возможность учиться в университете, и это — региональная сегрегация. По его мнению, лишение учебных заведений статуса университета ударит и по экономике регионов.

Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) также выступил против количественного подхода. По его мнению, должен быть качественный, а не количественный подход, кроме того, неясно, откуда такие цифры. Говоря о цифрах, нужно учитывать сокращение населения и в особенности молодежи в регионах, подчеркивает LIZDA.