Студенты не знают, какие стипендии они получат в осеннем семестре

До сих пор финансовая поддержка для обеспечения размера стипендий из государственного бюджета в размере 200 евро для лучших студентов была определена в качестве приоритета бюджета Министерства образования и науки на 2022 год, однако ясности с размером стипендий на осенний семестр 2021 года по-прежнему нет, сообщили в Латвийском объединении студентов (ЛОС).

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Как сообщили в объединении, студенты, которые учились на бюджетных местах в 2020/2021 учебном году получали стипендию в два раза больше, чем раньше. Ранее стипендия составляла 99,60 евро в месяц, а в этом учебном году она выросла вдвое и составила 200 евро в месяц.

Увеличилось и общее количество стипендиатов — стипендию получили дополнительно 743 студента.

В то же время ЛОС подчеркивает, что регистрация на учебу скоро закончится, новый учебный год быстро приближается, а ясности о размере стипендии для студентов по-прежнему нет. Хотя чрезвычайная ситуация в стране отменена, экономический кризис пандемии в бюджетах студентов и их семей еще не закончился, подчеркивают студенты.

В настоящее время только 5% студентов, обучающихся на дневной форме обучения на бюджетных местах, получают академические стипендии. С другой стороны, в странах Северной Европы эти стипендии получают более половины студентов, и размер стипендий больше — более 3000 евро в год, сообщает ЛОС, добавляя, что по этой причине 81% студентов в Латвии работают параллельно с учебой. По информации ЛОС, в среднем студент тратит 31 час в неделю на работу, и чаще всего не в том секторе, в котором он учится.

Объединение отметило, что одним из аспектов, который привлек внимание к необходимости финансовой поддержки студентов, был опрос, проведенный ЛОС в апреле прошлого года, о влиянии кризиса "Covid-19" на доходы студентов и последующая акция "#Я хочу учиться".

Результаты опроса вызвали обеспокоенность по поводу ситуации в высшем образовании, поскольку 12% респондентов указали, что они планировали бросить учебу, потому что они больше не могут оплачивать плату за обучение или ежедневные расходы, и такое же количество студентов планировало уйти в академический отпуск.

ЛОС также отметило, что количество студентов, которые могут рассчитывать на финансовую поддержку родителей и семей, за последний год также значительно сократилось. Если в прошлом году 57% студентов могли рассчитывать на поддержку семьи, то теперь таких студентов только 43%.

В свою очередь Дмитрий Степанов, директор департамента высшего образования, науки и инноваций Минобразования, отметил, что стипендия в размере 200 евро является разовым мероприятием, связанным с распространением "Covid-19". Он сказал, что, когда была объявлена чрезвычайная ситуация, возникли опасения, что у многих студентов не будет достаточно хорошей материальной базы, чтобы покрыть свои расходы, поэтому было принято решение создать поддержку на один учебный год, увеличив стипендию вдвое.

Эта поддержка закончилась этим летом, и никаких новых решений по дальнейшим действиям принято не было, подчеркнул он. Степанов сообщил, что Минобразования создало перечень первоочередных мер, понимая, что поддержка студентов недостаточна по сравнению с соседними странами и странами Северной Европы.

В общей сложности необходимое финансирование для нынешнего размера стипендии составляет чуть более пяти миллионов евро, сообщил Степанов

На просьбу прокомментировать перспективы получения государственной поддержки для выделения этих средств Степанов заявил, что процесс составления бюджета на 2022 год только начался, а приоритетные пожелания пока представлены. Он также подчеркнул, что конечный результат будет лишь небольшой частью заявленных приоритетов. "Шансы есть, но это зависит от решения правительства и Сейма", — сказал Степанов. Консультации с Минфином запланированы на середину августа и сентябрь.

Степанов подчеркнул, что поддержка студентов, независимо от пандемии, недостаточна. "Общая сумма стипендии, которая приближается к 100 евро, не менялась на протяжении многих лет, несмотря на то, что стоимость жизни выросла стоимость жизни", — отметил чиновник.