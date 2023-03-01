Студенты призывают Rīgas satiksme вернуть скидки на часовые поездки

Студенты призывают Rīgas Satiksme и Рижскую думу вернуть льготы на поездки для учащихся вузов и колледжей, сообщили в Латвийском объединении студентов (LSA). LSA подчеркивает, что в связи с изменениями увеличилось количество студентов, которые предпочитают ездить «зайцем» или не пользоваться общественным транспортом вовсе. Rīgas satiksme и Рижская дума не видят проблем в новой ценовой политике.

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В понедельник, 27 февраля, LSA обсудило с вице-мэром Риги Вилнисом Кирсисом и главой правления Rīgas Satiksme Джинетой Иннусой изменения, связанные со льготами на проезд в столичном общественном транспорте для студентов, учитывая полученные жалобы на ликвидацию билетов на одну поездку за 0,30 евро.

Со 2 января этого года в силу вступила новая билетная политика Rīgas Satiksme, которая предусматривает, что для студентов применяется скидка в 50% на месячный билет (15 евро), однако больше не действует скидка на одноразовые билеты. До изменений 60-минутная поездка обходилась студентам в 0,30 евро, однако сейчас эта цена в пять раз выше — 1,50 евро за 90-минутную поездку.

Как отмечает LSA, недовольство ситуацией вызывает тот факт, что в связи с энергокризисом и дигитализацией обучения большая часть учебных заведений проводит занятия дистанционно. По этой причине нет необходимости пользоваться общественным транспортом так часто, как раньше, а для большого количества студентов покупать месячный билет финансово невыгодно.

Незадолго до запланированной встречи был проведен опрос среди учащихся рижских вузов и колледжей, чтобы понять, как введение новой билетной системы повлияло на пользование общественным транспортом, и выяснить мнение студентов об изменениях. Менее чем за три дня было получено 6920 ответов, из которых 6267 были от латвийских студентов, а 653 — от иностранцев.

Согласно результатам опроса, до изменения цен 70% учащихся в месяц тратили до 10 евро на общественный транспорт в Риге. На данный момент расходы студентов на эти цели значительно выросли — 46% учащихся тратят 11-15 евро в месяц. В свою очередь, 35,4% опрошенных тратят более 15 евро в месяц.

Кроме того, 94,4% респондентов отметили, что до введения новой системы общественный транспорт был для них главным средством передвижения. Сейчас этот объем сократился до 65,7% и студенты отдают предпочтение автомобилю, такси или другим средствам передвижения, таким образом увеличивая транспортную нагрузку, подчеркивает LSA.

Согласно результатам опроса, до изменений 83,7% покупали часовые поездки за 0,30 евро, в том числе 10-часовые и 20-часовые билеты. По мнению респондентов, в настоящее время нет другого выхода, кроме как купить месячный билет (количество пользователей месячных билетов среди студентов увеличилось на 38,7%), хотя это и невыгодно по сравнению со скидкой на одноразовую поездку. Если раньше студенту, которому необходимо ездить в университет два дня в неделю, 16 часовых поездок обходились в 4,8 евро в месяц, то теперь он должен купить месячный билет за 15 евро, который в три раза дороже, либо то же самое количество поездок, но уже за 36 евро. Однако, следует учитывать, что есть студенты, которым приходится регулярно пользоваться общественным транспортом в связи с учебой, поэтому месячный проездной по-прежнему будет для них наиболее подходящим типом билета.

LSA отмечает, что до изменений в ценовой политике 43,8% студентов пользовались общественным транспортом несколько раз в день, а сейчас этот объем сократился до 26,5%. Беспокойство вызывает тот факт, что 18% учащихся стараются больше не пользоваться общественным транспортом ежедневно. В свою очередь, доля тех студентов, которые предпочитают не покупать или не регистрировать билет достигла 32%.

Объединение студентов также обращает внимание на то, что в Вильнюсе часовая поездка для студентов стоит 0,45 евро. В Таллине задекларированные студенты могут пользоваться общественным транспортом бесплатно, а те, кто в столице Эстонии не задекларированы, могут купить часовую поездку с картой ISIC за 0,75 евро. Результаты опроса подтверждают неудовлетворенность новыми ценами на билеты среди студентов, однако LSA не удалось донести до вице-мэра Риги Кирсиса и главы правления Rīgas Satiksme Джинеты Иннусы то, что, учитывая различные обстоятельства обучения, привычки пользования общественным транспортом у студентов могут отличаться.

Представители Rīgas Satiksme и Рижской думы заявили, что изменения в ценовой политике направлены на тех жителей, которые ежедневно регулярно пользуются общественным транспортом. В свою очередь, в LSA подчеркнули, что если цель изменений заключается в том, чтобы добиться регулярного пользования общественным транспортом и регистрации билетов, было достигнуто совершенно противоположное — доступность общественного транспорта ограничена и сократилось его использование студентами. Поэтому LSA призывает возобновить льготы на разовые поездки для студентов.