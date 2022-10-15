Студенты призывают заменить прохождение cлужбы курсами военной подготовки

Латвийский союз студентов (ЛСС) призывает заменить студентам прохождение службы государственной обороны (СГО) курсами по военной подготовке, включенными в учебный процесс в соответствии с выбранной учебной специальностью, говорится в письме президента ЛСС Рудольфа Александра Стродса комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

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Например, студентов-медиков можно было бы обучать военной медицине и медицине катастроф, а будущие юристы могли бы более подробно изучать законы, связанные с войной, говорит Стродс.

Поэтому, по мнению ЛСС, следует изменить ст. 3 правил Кабинета министров под номером 48 "Порядок проведения специальной воинской подготовки студентов", которым предусмотрено, что количество обучаемых, а при необходимости, и приоритет специальностей на каждый учебный год определяется командующим Национальными вооруженными силами (НВС) в соответствии с планами развития НВС и потребностями в кадрах. По мнению союза, вместо этого следует установить, что в начале каждого учебного года НВС для целей СГО проводит исследование приоритетов, которые включаются в содержание образовательного процесса.

В целом ЛСС считает инициативу СГО приемлемой, но она нуждается в существенных дополнениях и уточнениях, говорит Стродс.

Так, ЛСС обращает внимание на то, что специальная военная подготовка для студентов вузов предусмотрена только в тех случаях, когда обучение длится четыре года. Однако латвийские высшие учебные заведения предлагают в том числе учебные программы продолжительностью три года, например, по европейским исследованиям, юриспруденции, журналистике, связям с общественностью. Таким образом, студенты трехгодичных программ обучения лишены доступа к военной подготовке студентов вузов, отмечает Стродс.

Кроме того, союз указывает, что у студентов очных отделений, которые будут проходить военную подготовку параллельно с учебой, будет ограничено время для получения образования, что снизит их мотивацию к углубленному освоению военных навыков. Особенно ЛСС выделяет случаи, когда студенты получают образование по платной программе: в таком случае студентам придется оплачивать обучение, на котором они не смогут сосредоточиться полностью из-за СГО.

Студенты больше поддержали бы инициативу СГО, если бы по окончании обучения СГО им была предоставлена возможность учиться на бюджетном месте по выбранной учебной программе, а если молодой человек уже начал или закончил учебу, был погашен кредит на учебу в вузе, подчеркивает ЛСС.

По мнению ЛСС, вопросы вызывает условие о том, что проходящие СГО в вузах лица должны ежегодно отслужить до 50 дней. Союз обращает внимание на то, что студенты смогли бы пройти 50-дневную службу только во время летних каникул, поскольку в учебном году у учащихся на магистерских программах лекции проходят по выходным, а на освоение бакалаврских программ в основном отведены 40 часов в неделю, в итоге студентам останется проходить СГО только в свое свободное время, в том числе в выходные дни. И в этом случае, и если летом 50 дней будет уходить на обучение СГО, окажется под серьезной угрозой психическое и физическое здоровье студентов.

Студенты также обращают внимание на то, что у изучающих программу Земессардзе во время обучения на бакалаврской программе есть право на получение компенсации. ЛСС призывает распространить это условие и на освоение программы военной подготовки высших учебных заведений в рамках СГО.

Как сообщалось, Сейм концептуально поддержал законопроект о СГО и другие поправки к ряду связанных законов.