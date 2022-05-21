Суббота будет облачной и дождливой
Foto: Edijs Pālens/LETA

В субботу, 21 мая, в Латвии ожидается облачная и дождливая погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Синоптики отмечают, что погодные условия в течение дня будут определяться северной и северо-западной частью циклона, погода останется облачной. Будет преобладать умеренный восточный, северо-восточный ветер, а в юго-западных районах страны ветер постепенно сменит направление с западного на северо-западное. К вечеру местами на море ветер усилится до порывов в 15 метров в секунду. Температура воздуха останется такой же, как и ночью, на столбиках термометров — от +8 до +13 градусов.

В Риге небо будет покрыто густой облачностью, день будет дождливым. Утром ветер сменится на восточный и останется слабым. Днем воздух прогреется до +12 градусов.

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