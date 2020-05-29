Суббота будет последним днем, чтобы задекларироваться в Риге для участия в выборах Рижской думы

Чтобы принять участие в выборах Рижской думы, необходимо задекларироваться в Риге до 31 мая, сообщает LETA.

Если гражданину Латвии или ЕС принадлежит собственность в Риге и он хочет выбирать новый состав Рижской думы, то он может подать заявку на участие в выборах с 30 июля по 15 августа. В этот же период жители Риги могут подать заявку на смену участка голосования.

Списки кандидатов партии должны будут подать с 14 по 20 июля.

Как уже сообщалось, 29 августа пройдут внеочередные выборы в Рижскую думу.