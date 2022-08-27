Суббота будет солнечной и жаркой

В субботу по всей Латвии ожидается солнечная и жаркая погода, прогнозируют синоптики.
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Местами, в основном в Курземе, могут образоваться дождевые и грозовые облака. Будет дуть слабый восточный, юго-восточный ветер, на побережье — морской бриз.
Температура воздуха составит +27…+31 градус, на побережье — не выше +25 градусов.
В Риге ожидается сухая и солнечная погода, воздух прогреется до +29 градусов.
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