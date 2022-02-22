Суд готов освободить Лемберга из тюрьмы под залог в 100 000 евро

Рижский окружной суд сегодня решил удовлетворить просьбу защитника бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса об изменении меры пресечения — тюремного заключения. Лембергс, обвиняемый в коррупционных преступлениях, может выйти на свободу, если в течение месяца будет собрана залоговая сумма — 100 тысяч евро.

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Заплатить залог может сам Лембергс или другой человек. В случае внесения залога Лембергсу все же будет запрещено занимать должность мэра Вентспилса.

22 февраля прошлого года Рижский окружной суд в качестве первой судебной инстанции приговорил тогдашнего председателя Вентспилсской городской думы к пяти годам лишения свободы, конфискации имущества и штрафу в размере 20 000 евро.

После оглашения приговора Лембергс был арестован в зале суда. Суд постановил включить в тюремный срок Лембергса и время, проведенное под домашним арестом в 2007 и 2008 годах. Тогда Лембергс находился под стражей и под домашним арестом с 14 марта 2007 года по 22 февраля 2008 года.

Лембергса признали виновным во взяточничестве, подделке документов, отмывании денег, служебном подлоге, несанкционированном участии в сделках с недвижимостью, а также даче заведомо ложных показаний. Он был оправдан по злоупотреблению служебным положением и нарушению ограничений, наложенных на должностное лицо.