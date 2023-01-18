Суд оставил под арестом шеф-редактора "Спутник Литва" Марата Касема

В среду Рижский окружной суд решил не менять меру пресечения — арест — задержанному в начале января редактору "Спутник Литва" Марату Касему, подтвержила порталу Delfi его адвокат Имма Янсоне.

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3 января этого года Касем был задержан Службой государственной безопасности (СГБ) по подозрению в предоставлении хозяйственного ресурса для пропагандистского инструмента Кремля, находящегося под санкциями ЕС.

В 2013 году Касем баллотировался на выборах в Саласпилсскую краевую думу от "Согласия", но затем был исключен из партии. Причина — видео, на котором он протестует против результатов выборов в самоуправление, привлекло широкое внимание в социальных сетях и на других интернет-порталах.

В 2018 году Касем баллотировалась на выборах в Сейм от партийного объединения "За альтернативу". Он числился журналистом кремлевского пропагандистского масс-медиа "Россия сегодня".

Позже Касем стал редактором "Спутник Литва", а в 2019 году Литва объявила его "персоной нон-грата" и на пять лет запретила въезд в страну.

СГБ сообщает, что следила за деятельностью задержанного гражданина Латвии в течение длительного времени. Он работает в одном из информационных ресурсов подконтрольного Кремлю агентства "Россия сегодня", которое распространяет сообщения в соответствии с интересами Кремля, в том числе регулярно дискредитирует Латвию и ее союзников.

После вторжения России в Украину этот ресурс был заблокирован в странах ЕС за оправдание военной агрессии России и действия по дестабилизации ситуации в других европейских странах.

Задержанный гражданин Латвии занимает в этом ресурсе ведущую должность, организуя и управляя созданием контента. Данный человек несколько лет жил и работал в России, а в Латвию приехал в конце 2022 года.

В качестве меры пресечения он заключен под стражу.

Как сообщалось, 16 января 2020 года СГБ начала уголовный процесс о предполагаемом нарушении международных санкций против нескольких латвийцев, которые создавали контент для информационных ресурсов агентства "Россия сегодня" "Спутник" и "Baltnews".