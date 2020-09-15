Суд отклонил иск двух членов "Согласия" о повторном голосовании на двух избирательных участках Риги
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Административный окружной суд отклонил иск двух кандидатов на должности депутатов Рижской думы от партии "Согласие" о проведении повторного голосования на двух рижских избирательных участках, где были констатированы нарушения, сообщили в суде.

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Постановление суда обжалованию не подлежит и вступает в силу в момент оглашения.

Представители партии "Согласие" в своем иске требовали обязать Центральную избирательную комиссию (ЦИК) провести повторное голосование на 97-м и 144-м избирательных участках, где во время недавних выборов в Рижскую думу были обнаружены более 600 непроштампованных конвертов с бюллетенями, которые в связи с этим были признаны недействительными.

Как сообщалось, в понедельник Административный окружной суд частично удовлетворил жалобу партии "Новое Согласие" на результаты внеочередных выборов в Рижскую думу и поручил Центральной избирательной комиссии (ЦИК) пересчитать голоса на трех участках.

Суд поручил ЦИК обеспечить пересчет голосов на избирательных участках номер 74, 97 и 144 в Риге, добавив бюллетени, признанные недействительными.

Жалоба отклонена в части о проведении новых внеочередных выборах на всех участках или трех конкретных участках.

Ранее ЦИК отклонила жалобы всех четырех кандидатских списков - "Нового Согласия", двух депутатов "Согласия", Латвийского русского союза и партии "Альтернатива", оспаривавших результаты выборов. Все четыре партии обжаловали это решение в суде, который первым рассмотрел заявление "Нового Согласия".

В заявлениях указывалось на обнаружение на избирательных участках более 600 непроштампованных конвертов с бюллетенями, которые в связи с этим были признаны недействительными.

Все эти три случая проверяет Служба государственной безопасности.

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