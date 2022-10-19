Суд отклонил иски "Согласия" и "Силы народной власти" с просьбой пересмотреть результаты выборов

Верховный суд отклонил иски партий "Согласие" и "Сила народной власти", в которых партии требовали отменить решение ЦИК об отказе пересчитать бюллетени, отданные за партии на выборах в 14-й Сейм. Об этом агентству LETA сообщили в суде.

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После выборов кандидат в депутаты от партии "Согласие" Гундар Удрис хотел ознакомиться с протоколами ЦИК и Рижской избирательной комиссии. По его мнению, протоколы не были оформлены в соответствии с законом, поэтому он обратился в ЦИК с заявлением, требуя пересчета результатов выборов в 14-й Сейм.

ЦИК отклонила заявление как необоснованное, и партия оспорила это решение в суде. Удрис счел неприемлемым, что при дистанционном рассмотрении его жалобы не все члены ЦК включили свои камеры, поэтому он не мог убедиться в присутствии членов комиссии при рассмотрении своего заявления.

В пояснениях ЦИК суду подчеркивалось, что заявление не признано, так как протоколы выборов составлены в соответствии с принятыми нормами.

На судебном заседании представители ЦИК также подчеркнули, что протоколы выборов составлены в соответствии с требованиями, и представители ЦИК не видят проблемы в том, что не у всех членов ЦИК при рассмотрении заявления Удриса были включены камеры.

Иск "Силы народной власти" был направлен против решения участков Рижского избирательного округа об утверждении результатов протоколов подсчета голосов. "Партия народной власти", лидером которой является Валентин Еремеев, обратилась в суд с просьбой отменить решения Центральной избирательной комиссии об утверждении результатов выборов.

Как сообщалось, "Согласие", которое на протяжении многих лет было самой популярной партией в стране, на парламентских выборах не сумело преодолеть 5%-ный барьер и не прошло в Сейм. На выборах за "Согласие" проголосовали 4,81% избирателей. Партия "Сила народной власти" на выборах набрала 1,13% голосов избирателей и также не прошла в Сейм.