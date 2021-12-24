Суд отклонил требование Генпрокуратуры приостановить деятельность "Нового поколения"

В начале декабря Пардаугавский суд Риги отклонил ходатайство Генеральной прокуратуры о том, чтобы применить временную меру защиты против церкви "Новое поколение". Об этом агентству LETA сообщили в суде.

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В заявлении Генеральная прокуратура требовала запретить религиозной организации проводить какие-либо публичные мероприятия очно, в том числе и богослужения, независимо от место проведения мероприятий.

Генпрокуратура опротестовала решение первой инстанции и теперь его должен будет оценить Рижский окружной суд. Суд рассмотрит вопрос 20 января 2022 года.

Уже сообщалось, что генеральный прокурор Юрис Стуканс подал в суд заявление с целью прекратить деятельность религиозной организации "Новое поколение".

В ходе проверки прокуратура выяснила, что "Новое поколение" нарушало требования об эпидемиологической безопасности, и в 2021 году разрешала публичные мероприятия несмотря на административные штрафы.

Полиция призывала представителя организации и других официальных лиц соблюдать правила, но члены организации продолжили нарушения. По ряду административных нарушений уже приняты решения.