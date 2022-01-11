Суд отменил решение столичного самоуправления об отстранении от должности чиновника Рижской думы Алексеенко

Суд Видземского предместья Риги принял решение удовлетворить иск уволенного директора Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы Анатолия Алексеенко, в котором он оспаривал решение самоуправления о своем отстранении от должности, сообщает LETA.

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Также суд принял решение взыскать с Рижского самоуправления среднюю зарплату в пользу Алексеенко за вынужденный прогул.

Приговор может быть оспорен в апелляционном порядке в течение 20 дней с момента составления.

Как уже сообщалось, 28 апреля 2021 года Рижская дума поддержала освобождение Алексеенко от должности директора Департамента жилья и окружающей среды.

Алексеенко предусматривалось освободить от должности главы департамента, если в связи с одним из исковых заявлений Рижской думы суд вынесет приговор об окончании трудовых отношений. Соответствующий приговор, если должностное лицо освобождается от должности, должен вступить в силу.

В отношении Алексея возбуждено два дисциплинарных дела. Первый был о давнем конфликте интересов, в котором он оказался, принимая решения в отношении матери своих детей.

Среди прочего, принятые решения касались вознаграждения и премий. Кроме того, Алексеенко не предпринял никаких шагов по устранению данного конфликта интересов.

Второе дело было связано с бывшей женой Алексеенко, которая получала зарплату в департаменте. В этом деле имеются признаки фиктивного трудоустройства. Учитывая, что это дело расследуется, до выяснения обстоятельств всех обстоятельств Алексеев отстранен от должностии, чтобы не мешать получению информации.

Следует отметить, что с увольнением Алексеенко не согласился профсоюз, и Рижская дума обратилась в суд.

Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) уже ранее начал ведомственную проверку в отношении возможного конфликта интересов Алексеенко.

Законодательство предусмватривает, что государственное должностное лицо, оказавшись в конфликте интересов, может быть наказано штрафом в размере от 70 до 700 евро. Также такому чиновнику может грозит запрет на использование прав государственного должностного лица сроком на два года.

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис(АР!) назначил исполняющим обязанности директора Департамента жилья и окружающей среды руководителя Рижской Северной исполнительной дирекции Эдийса Пелшса.