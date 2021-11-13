Суд отверг первую жалобу на обязательную вакцинацию от Covid-19

Суд административного района 13 ноября отверг иск частных лиц, пытающихся оспорить правила Кабинета министров, устанавливающие обязательную вакцинацию от Covid-19 для ряда профессий, сообщает Delfi.

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Жалобу подала чиновница Министерства благосостояния Сандра Руцка вместе с ее мужем и дочерью. Это первый иск по поводу обязательной вакцинации от Covid-19, рассмотренный в суде.

В ходе рассмотрения иска, суд признал, что обязанность привиться ограничивает права лица на частную жизнь, свободный выбор профессии и рабочего места в соответствии со своей квалификацией и способностями. Однако оценивая обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что обязанность вакцинироваться соответствует закону и имеет под собой легитимную цель. Речь идет о неотложной социальной необходимости защищать права других людей. С одной стороны, это защита эпидемиологической безопасности общества, с другой стороны, это обеспечение непрерывности важных государственных функций в интересах общества. Таким образом, ограничения соразмерны. Суд пришел к выводу, что эти цели нельзя достичь иными путями, которые в меньшей мере ограничивают права и интересы людей.

То есть, польза, которую получает общество от обязательной вакцинации больше, чем урон, нанесенный нарушением прав лица. Суд не обнаружил, что конкретные правила Кабинета министров нарушают принцип права и равенства по отношению к заявителям. Кроме того, суд не обнаружил особых обстоятельств, которые исключают истцов из цепи распространения вируса, что могло бы повлиять на оценку суда и соразмерность ограничений.

Истцы пытались подвергнуть сомнению данные Центра профилактики и контроля заболеваний об эффективности вакцин, однако суд указал, что при оценке обстоятельств дела руководствовался в том числе множеством научных публикаций. Суд не принял во внимание беспокойство истцов насчет безопасности вакцин, так как истцы руководствовались общими сомнениями, не указав ни на одно нарушение, допущенное при выдаче разрешения на продажу вакцин. Суд отметил, что безопасность вакцин постоянно контролируется, а у жителей есть возможность получить медотвод, если у лица есть объективная, связанная со здоровьем причина отложить вакцинацию.