Суд первой инстанции оправдал депутата Юрашса, обвиняемого в разглашении гостайны

Суд Видземского предместья города Риги во вторник оправдал обвиняемого в разглашении гостайны депутата и бывшего сотрудника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Юриса Юрашса, сообщает LETA.

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Прокуратура может подать протест против решения. В таком случае дело будет рассмотрено в Рижском окружном суде.

Юрашс в 2016 году публично заявил, что ему предлагали взятку, чтобы переквалифицировать дело против бывшего главы LDZ Югиса Магониса и эстонского предпринимателя Олега Осиновского на статью, за которую положено более мягкое наказание. До этого он сообщил об этом факте KNAB и прокуратуре, но так как действий не последовало, он решил публично об этом заявить в СМИ.