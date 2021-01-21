Суд первой инстанции оправдал экс-главу LDz Магониса и миллионера Осиновского по делу о крупной взятке

В четверг, 21 января, Видземский районный суд в Лимбажи оправдал бывшего главу Latvijas dzelzceļš (LDz) Угиса Магониса и эстонского миллионера Олега Осиновского, которые обвинялись во взяточничестве. Об этом сообщает LETA.

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Суд заявил, что оправдательный приговор вынесен в силу того, что обвинение прокуратуры не было доказано.

В основе обвинения были два действия - Магонис получил деньги, чтобы способствовать закупке четырех дизельных локомотивов у принадлежащего Осиновскому предприятия Skinest Rail. “Во втором действии он обвиняется в том, что встречался с президентом “Российских железных дорог” (РЖД) и добился принятия решения в интересах Осиновского, что российские локомотивы будут ремонтироваться на Даугавпилсском заводе”, - указал суд.

Суд решил, что в эпизоде с закупкой локомотивов не доказано, что Магонис сам принял это решение или совершал активные действия, чтобы LDz Ritošā sastāva serviss принял решение в пользу сделки. Суд указал, что у Магониса, как у президента LDz, не было основания не одобрить принятое решение закупить локомотивы.

Что касается контактов с руководством РЖД, суд решил, что он поддерживал эту коммуникацию не как должностное лицо LDz, а как частное лицо, так как находится в близких родственных отношениях с должностным лицом РЖД. Таким образом, действия Магониса надо расценивать вне выполнения должностных обязанностей, решил суд.

Решение может быть обжаловано в Видземском окружном суде.

В момент оглашения приговора в зале суда находился только Магонис. Другие стороны заслушали приговор дистанционно. После оглашения вердикта суда Магонис заявил журналистам, что комментариев давать не будет. Судья Карлис Янсонс также не дал комментариев.

В свою очередь пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука заявила агентству LETA, что после ознакомления с вердиктом суда прокуратура обязательно подаст протест.

Адвокат Осиновского Елена Квятковская заявила агентству LETA, что считает вердикт суда справедливым и юридически корректным.

"После того, как в суде были рассмотрены все доказательства, допрошены все свидетели, стало ясно, что приговор должен быть оправдательным. Я уже указывала как на низкое качество обвинения, так и на полное отсутствие доказательств, поэтому такой приговор суда закономерен", - подчеркнула Квятковская.

В свою очередь Осиновский при посредничестве Квятковской выразил удовлетворение тем, что латвийская судебная система показала свою независимость. "Принимая во внимание прямое давление заинтересованных сторон на суд, в том числе с использованием СМИ и различных организаций, я убежден, что суду было нелегко принять справедливое решение. Видземский районный суд доказал, что судебная система Латвии может защитить граждан, общество и национальную экономику", - заявил Осиновский.

В распространенном Осиновским и его адвокатом заявлении говорится, что это беспрецедентный для Латвии случай, когда абсолютно все приглашенные прокуратурой свидетели стопроцентно подтвердили свои, данные в ходе досудебного расследования показания, которые опровергают обвинение.

Бизнесмен выразил надежду, что прокуратура не будет обжаловать это решение, прекратит его преследовать и разрушать государственную промышленность.

Согласно обвинению, летом 2015 года Осиновский передал Магонису взятку в размере почти 500 тыс. евро за многомилионную закупку предприятия LDz "Ритоша састава сервисс" — приобретение старых локомотивов у компании Осиновского Skinest Rail.

Прокуратура требовала для Магониса и Осиновского, которые обвиняются во взяточничестве и даче взятки, четырех лет лишения свободы.

Для Магониса обвинение также требовало конфискации имущества и лишения права занимать должность члена правления в государственных и муниципальных предприятиях в течение пяти лет.

Также прокуратура просила признать 499 500 евро, которые были изъяты при задержании Магониса и Осиновского, преступно нажитым имуществом и конфисковать их в пользу государства.

В своем последнем слове в суде Осиновский категорически отверг обвинение и повторил, что он как физическое лицо заплатил Магонису комиссию за использование личных контактов в РЖД для продления договора между Даугавпилсским локомотиворемонтным заводом (ДЛРЗ) и РЖД.

Осиновский утверждал, что у него не было ни желания, ни мотива платить Магонису за победу ДЛРЗ в конкурсе, который предприятие уже выиграло и на который Магонис не мог повлиять даже теоретически. Локомотивы продавались по самой низкой цене и в рассрочку, а общая сумма договора была незначительной по отношению к обороту предприятия, и, в конце концов, он как акционер в оперативной деятельности предприятия не участвовал.

В то же время Осиновский заявил, что ситуация с российским договором прямо противоположная. От российского договора зависело, сможет ли завод работать за счет оборотных средств или Осиновскому придется инвестировать собственные средства в качестве акционера.

Поэтому он лично был заинтересован в мобилизации всех ресурсов, чтобы помочь восстановить российский договор, действие которого было приостановлено из-за санкций. Услуги по ремонту высокорентабельны, сумма договора превышает годовой оборот, и этот договор позволял ему как акционеру не вкладывать свои личные средства в завод.

За то, чтобы Магонис представлял его интересы в РЖД, Осиновский заплатил комиссию.

Магонис на рассмотрении дела заявил, что получил 500 тыс. евро от Осиновского не как взятку, а как вознаграждение за лоббирование интересов эстонского предпринимателя в руководстве РЖД, чтобы РЖД сделало закупку у принадлежащего Осиновскому ДЛРЗ.

Магонис утверждал, что эти деньги не планировалось передавать дальше, они были предложены Осиновским за его помощь как частного лица в решении подобных вопросов. Бывший руководитель LDz заявил, что в течение долгого времени поддерживал дружеские отношения с тогдашним руководителем РЖД Владимиром Якуниным и его заместителем Владимиром Морозовым, которые начались еще до того, как он возглавил LDz.

Магонис в своих показаниях указал, что Осиновский первоначально предлагал ему 800 тыс. евро в качестве благодарности за то, что Магонис в частном порядке помогал решать вопросы, связанные с ДЛРЗ. Бывший руководитель LDz подчеркнул, что интересы ДЛРЗ были тесно связаны с интересами государства, так как на предприятии занято около 1000 жителей Даугавпилса. Он также заявил, что переговоры с Якуниным и Морозовым проходили в частном порядке, а не официально, поэтому он отрицает обвинение в том, что деньги были получены за организацию встречи.