Суд первой инстанции счел, что увольнение Ушакова было законным

Административный районный суд в среду отклонил иск бывшего мэра Риги Нила Ушакова ("Согласие"), который пытался оспорить решение министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце ("Развитие/За!") о своем отстранении, сообщает LETA.

Суд указал на большое число нарушений, допущенных Ушаковым как мэром Риги и держателем части капитала Rīgas satiksme. Суд счел, что мэр лично несет ответственность за происходящее в муниципальных предприятиях.

Деньги в Rīgas satiksme вкладывались ненадлежащим образом, в результате в 2017 году несоответствующим нормативным актам образом имущество самоуправления уменьшилось на 18 432 000 евро. Одно это, считает суд, уже достаточное основание для увольнения мэра. Однако самоуправление еще при прошлом созыве (но с тем же мэром) вело себя подобным образом, то есть Ушаков долго и неоднократно допускал противоправные действия с муниципальным имуществом.

Неясно, отмечает суд, куда шли средства, вырученные с платных автостоянок Rīgas satiksme — невозможно выяснить, шли ли эти деньги на предусмотренные цели, то есть поддержание стоянок и развитие структуры.

Бывший мэр не представил в министерство требуемую информацию, что тоже важное нарушение. Из его коммуникации с министерством следует, что он сознательно усложнял реализацию права министерства проверять самоуправлению.

Остальные нарушения, которые были в оспоренном решении, суд счел маловажными или не признал. Отстранение Ушакова от должности суд считает необходимым, правомерным и соответствующим допущенным им нарушениям.

Решение суда в течение месяца можно оспорить в Административном районном суде.

Как сообщалось, Ушаков был отстранен от должности 5 апреля 2019 года министром Юрисом Пуце.