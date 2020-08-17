Суд признал экс-сотрудника МВД Бурака виновным в шпионаже на Россию; он приговорен к 15 годам тюрьмы

В понедельник, 17 августа, суд Видземского предместья Риги признал бывшего сотрудника МВД Латвии Олега Бурака виновным в шпионаже в пользу России и приговорил его к 15 годам тюремного заключения. Об этом сообщает LETA.

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Адвокат подсудимого Имма Янсоне уже заявила, что решение суда будет оспорено. Сам Бурак свою вину также не признает.

Отмечается, что столь объемного дела, по которому лицо обвиняется в шпионаже, в Латвии до сих пор не было. Объем незаконно переданной информации превышает 10 тысяч файлов и документов. Прокуратура утверждает, что очень разнообразная информация, которую собирали на протяжении долгого времени. Рассмотрение дела происходит в закрытом режиме.

Полковник-лейтенант Олег Бурак занимал пост начальника отдела учета огнестрельного оружия Информационного центра МВД до 2006 года. Свой пост и службу в полиции он оставил после достижения пенсионного возраста.

Служба государственной безопасности задержала Бурака 16 октября 2018 года. В ходе расследования данного дела СГБ изъяла несколько носителей данных, которые содержали более 13 000 файлов, самодельное оружие и взрывные устройства, на приобретение которых у Бурака не было разрешения. Также оперативники нашли несколько видов оборудования, которое используется для оперативной работы и его запрещено использовать частным лицам.

Прокуратура инкриминировала ему четыре статьи: шпионаж, незаконный оборот огнестрельного оружия, распространение порнографии и незаконный оборот оборудования, предназначенного для оперативной работы.

Сам Бурак уверен, что дело о шпионаже Служба государственной безопасности (СГБ) на него завела из-за его сообщений о коррупции, сообщила Delfi его адвокат Янсоне.

В 2006 году газета "Вести сегодня" писала о том, что Бурак был оштрафован на 30 латов за недостаточный уровень владения госязыком. Сам Бурак заявлял о том, что подвергается давлению в связи с тем, что он пытался привлечь внимание к коррупционной схеме в системе внутренних дел. Он утверждал, что в рамках конкурса на введение информационной системы в полиции несколько сотен тысяч латов были украдены через цепочку субподрядчиков. Бурак несколько раз пытался оспорить штрафы, подавая в суд на Центр госязыка.