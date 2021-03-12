Суд признал не отвечающим Конституции присоединение Скултской волости к Саулкрастскому краю
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Конституционный суд в пятницу, 12 марта, признал неконституционным присоединение Скултской волости к Саулкрастскому краю, а присоединение Икшкиле и Тинужской волости к Огрскому краю — отвечающим Конституции.

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Это два первых иска, поступивших в Конституционный суд в связи с законом об административных территориях и населенных пунктах.

Решение о присоединении Икшкиле и Тинужской волости к Огрскому краю было принято во время обсуждения реформы в Кабинете министров, а решение о создании Саулкрастского края и включении в него части волостей Лимбажского края было принято в последний момент — после политических дебатов в парламенте.

Суд рассматривал соответствие административно-территориальной реформы (АТР) ст. 1 и 101 Конституции, а также ч. 3 и 6 ст. 4 и ст. 5 Европейской хартии местного самоуправления.

Суд пришел к выводу, что ст. 1 и 101 Конституции не препятствуют законодательной власти проводить АТР в общественных интересах, если только власть не действует самовольно. Однако суд подчеркнул, что при отделении Скултской волости от нынешней административной территории Лимбажи, не подкрепляя это рациональными доводами, законодательная власть нарушила основополагающий критерий реформы, поэтому можно считать, что в этом случае законодательная власть действовала самовольно.

Конституционный суд также пришел к выводу, что, если изменение муниципальных границ происходит в ходе всеобъемлющей реформы, желание отдельных самоуправлений, чтобы их возражения выслушивались снова и снова, необходимо соизмерить с интересами других самоуправлений и всего государства по завершению реформы в разумные сроки. Право самоуправления быть выслушанным может быть ограничено, когда обсуждаются не новые, а уже неоднократно рассмотренные вопросы.

Суд отметил, что мнение, выраженное самоуправлением, должно быть принято во внимание государственными органами, но это не означает, что окончательное решение госучрежений не может отличаться от мнения какого-либо самоуправления. Самоуправления не имеют права "вето" в отношении территориальных изменений, если до этого были обеспечены надлежащие консультации с местным сообществом, а мнение самоуправления было заслушано и рассмотрено.

Конституционный суд отметил, что в настоящее время нет оснований полагать, что законодательная власть в отношении Икшкиле действовала своевольно.

Конституционный суд также пришел к выводу, что в рассматриваемом случае соответствие оспариваемых норм ч. 3 и ч. 6 ст. 4 Европейской хартии местного самоуправления не может быть оценено.

Решение Конституционного суда обжалованию не подлежит.

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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