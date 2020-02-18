Суд: Прокуроры по делу обрушения в Maxima не выполняли обязанности должным образом

Суд во втором касательном решении по делу об обрушении крыши в магазине Maxima в Золитуде констатировал, что все три прокурора — Агрис Скрадайлис, Каспарс Цакулс и Екатерина Кушакова, — не выполняли свои обязанности должным образом, сообщает Латвийское телевидение.

Речь идет о досудебном надзоре за делом. Об этом суд проинформирует Генеральную прокуратуру и Прокуратуру Рижского областного суда. Решение можно оспорить только вместе со всем решением по делу о рухнувшей крыше Maxima.

Ранее суд в первом касательном решении призвал прокуратуру начать уголовное дело против должностных лиц и сотрудников производителя строительных ферм Vikom Industries. Это решение также можно оспорить только вместе со всем решением по делу магазина Maxima.

В этом деле суд к реальному сроку приговорил только одного человека — инженера Ивара Сергетса. Остальные подсудимые были оправданы. Суд оправдал строительного эксперта Андриса Гулбиса, представителя строительного надзора Мартиньша Драудиньша, автора проекта супермаркета архитектора Андриса Калинки и руководителя строительных работ предприятия Re&Re Станислава Кумпиньша, для которых, как и для Сергетса, прокуратура требовала семь лет и шесть месяцев лишения свободы.

Оправданы и три тогдашних сотрудника Рижского строительного управления — заместитель начальника строительной инспекции Янис Балодис, эксперт отдела строительного надзора Марика Трейя и замначальника строительной инспекции Айя Мельникова — для них прокуратура требовала пять лет лишения свободы. Невиновной признана и сотрудница Maxima Инна Шуваева, которая отвечала за соблюдение норм охраны труда — прокуратура требовала для нее тоже пять лет.

Во время объявления приговора по делу о рухнувшей крыше магазина Maxima в Золитуде пострадавшие демонстративно покинули зал суда.