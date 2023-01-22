Суд рассмотрит заявление об отмене решения NEPLP, которым "Яндекс" заблокирован в Латвии

22 марта окружной административный суд рассмотрит заявление фирмы SIA Yandex об отмене решения латвийского Национального совета по электронным СМИ (NEPLP), ограничивающего доступ к российскому сайту yandex.ru в Латвии, сообщает агентство LETA.

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В ноябре прошлого года суд первой инстанции принял решение отклонить заявление компании SIA Yandex. На приговор поступила кассационная жалоба.

Решением NEPLP от 7 апреля 2022 года сайт yandex.ru был заблокирован для пользователей в Латвии. Был запрещен доступ к доменным именам или адресам интернет-протокола этого сайта и ограничен доступ к дублирующим сайтам "Яндекса".

Национальный совет по электронным СМИ тогда констатировал, что yandex.ru распространяет искаженную и ложную информацию о событиях в мире, в том числе о войне в Украине, оправдывая действия России. Совет указал, что "такая информация в латвийском информационном пространстве может создать ложное представление о событиях в мире, негативно повлиять на сосуществование различных групп в обществе и создать угрозу безопасности латвийского государства".

В NEPLP пришли к выводу, что "российский ресурс yandex.ru распространяет информацию о том, что в ситуации в Украине виноваты страны Запада и НАТО, а Россия хочет обеспечить мир".

Не согласившись с решением NEPLP, компания SIA Yandex обратилась в Административный районный суд.

Заявитель утверждает, что сам yandex.ru не создает и не распространяет какой-либо контент - сайт спроектирован как поисковая система, которая работает аналогично другим поисковым системам. То есть работа "Яндекса" основана не на распространении свежих новостей, как указывает NEPLP, а является поисковой системой, которая предлагает пользователям искать более актуальный для них контент и информацию и последовательно посещать интернет-сайты, указанные в поисковой системе.

"Принцип работы поисковой системы сайта основан на автоматическом индексировании общедоступной информации, размещенной в интернете третьими лицами на сайтах, которые не принадлежат и не контролируются заявителем", - сказано в заявлении "Яндекса".

"Яндекс" утверждает, что третьи лица публикуют информацию в интернете независимо от заявителя, и пользователи самостоятельно выбирают уровень доступности такой информации в сети.

Заявитель считает, что NEPLP при принятии решения не объективно оценил структуру заблокированного ресурса и характер предоставляемой услуги, а также необоснованно применил положения Закона об электронных СМИ.

Крупная российская информационно-технологическая компания "Яндекс" зарегистрирована в Нидерландах и имеет дочерние компании в Европе, Великобритании и США. Основная часть ее бизнеса, включая каршеринговые компании и компании по доставке еды, базируется в России.

В августе прошлого года "Яндекс" объявил, что продает свои медиапроекты государственному конкуренту "ВКонтакте" — крупнейшей в России соцсети.