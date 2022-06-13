Суд решил выдать статус беженца дочке белорусского оппозиционера — PMLP было против

В конце мая Административный районный суд постановил, что дочь оппозиционера из Беларуси получит статус беженца в Латвии. Ранее Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) решило не присваивать женщине этот статус. О произошедшем свидетельствует решение суда, доступное публично.

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В прошлом сентябре женщина из Беларуси обратилась к Государственной пограничной охране с просьбой присвоить ей статус беженца или альтернативный статус. Она попросила об убежище в связи с тем, что боялась за свою жизнь в Беларуси. Женщина помогала своему отцу, активисту правящей политической оппозиции и блогеру, вести аккаунты на Youtube и Telegram, через которые он организовывал акции протеста.

Сама она старалась не вовлекаться в политику и не создавала содержание для этих аккаунтов. Также она лично не публиковала информацию, связанную с политикой и не участвовала в протестных акциях. При этом женщина помогала отцу монтировать видео и делала записи в Telegram. Ее отца задержали в связи с содержимым этого аккаунта, и в это время именно женщина занималась администрированием аккаунта.

Родители и сестра женщины уже получили статус беженцев в Латвии, отца женщины также проинформировали, что негативное отношение властей будет направлено также на членов семьи оппозиционных блогеров. Изначально женщина не уехала вместе с родителями и осталась в Беларуси, так как хотела продолжить учебу.

Позже она передумала, так как сейчас ее могут призвать к уголовной ответственности или использовать, чтобы шантажировать отца. После отъезда родителей на место прописки женщины уже приходили сотрудники полиции, которые интересовались деятельностью ее отца — но тогда женщина была в отъезде, в Гомеле, и о визите ей рассказала бабушка.

В январе PMLP отказал женщине в статусе беженца, но выдал альтернативный статус и разрешение на пребывание сроком на один год. PMLP аргументировал свое решение тем, что женщина не предоставила информацию о том, что у себя на родине столкнулась или могла столкнуться с политическим преследованием, связанным с ее расой, религией или национальностью.

В управлении также заявили, что женщина не входила в политические партии или движения, не баллотировалась и не участвовала в общественных обсуждениях. Политическую активность женщины PMLP оценил как "очень низкую" в связи с чем ее политические взгляды на позволят белорусским властям предпринимать действия, которые по Закону об убежище могут считаться преследованием.

Женщина не согласилась с решением PMLP и обратилась в Административный районный суд. Суд постановил, что женщина должна получить статус беженца. Решение суда окончательное и не может быть оспорено.

Уже сообщалось, что за последние годы Латвия присвоила статус беженцев нескольким десяткам граждан России и Беларуси.