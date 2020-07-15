Суд Сатверсме оценит, соответствует ли Конституции запрет на работу с детьми судимым за насилие людям

Конституционный суд возбудил дело о соответствии запрета на работу с детьми людям, которые были осуждены за насилие или угрозы насилия вне зависимости от индивидуальных обстоятельств дела, узнал портал DELFI в суде.

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На данный момент закон о защите прав детей запрещает работать в учреждениях и местах, где находятся дети, лицам, которые осуждены за насилие или угрозы насилия вне зависимости от погашения судимости или её отмены.

Истец считает, что эта норма не соответствует Конституции, так как легитимную цель ограничения прав можно достигнуть менее ограничивающими средствами, например, оценивая каждый индивидуальный случай. Помимо прочего, эта норма допускает различное отношение к людям, попадающим под этот конкретный запрет, людям, которым запрещено работать на должности педагога из-за судимости за умышленное преступление и людям, которым запрещено усыновлять детей из-за судимости за преступление, связанное с насилием или угрозами насилия. В последних двух случая допустима индивидуальная оценка обстоятельств, а запрет на работу с детьми такой оценки не подразумевает.

Конституционный суд попросил Сейм до 15 сентября подать юридическое обоснование нормы.